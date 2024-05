Ceará visita Novorizontino buscando aliviar pressão e reagir na Série B

A bola rola nesta sexta-feira, 9, às 19 horas, no Estádio Jorge de Biasi, na cidade de Novo Horizonte, em São Paulo, pela quarta rodada da Segundona

Buscando sua primeira vitória na Série B, o Ceará enfrenta o Novorizontino nesta sexta-feira, 10, às 19 horas, no Estádio Jorge de Biasi, na cidade de Novo Horizonte, em São Paulo, pela quarta rodada da competição nacional. O Alvinegro de Porangabuçu chega pressionado para o confronto e com a necessidade de engatar uma reação imediata para afastar indícios de crise.

Rival do Ceará, o Novorizontino largou com melhor desempenho na Segundona. Em três rodadas, a equipe paulista venceu dois jogos, contra Ituano e CRB, e foi derrotado pelo América-MG. Outro fator que fortalece o Tigre do Vale é o bom aproveitamento atuando dentro de casa nesta temporada. Ao todo, em sete duelos como mandante — seis pelo Paulista e um pela Série B —, a equipe venceu cinco e sofreu apenas um revés, para o Bragantino.

“A gente fica bastante chateado, porque não está sendo um bom início de campeonato da série B para a gente. Mas como a gente sempre fala, é manter o equilíbrio que quando se perde não tá tudo muito errado e também quando se ganha não tá tudo muito certo. Agora é trabalhar, como eu sempre falei, e buscar os três pontos fora de casa”, ressaltou o zagueiro Matheus Felipe antes do embarque para São Paulo.

No cenário da tabela, o Vovô figura próximo da zona de rebaixamento, na 14ª posição, com dois pontos somados. Embora a competição esteja em seu início, o Alvinegro entrará em campo para encarar o Novorizontino com a necessidade de conquistar a vitória para não deixar o pelotão da parte de cima ampliar a diferença — que é de cinco pontos. Um novo tropeço, consequentemente, aumentará a pressão.

Para isso, o Ceará terá que protagonizar uma história bem diferente da que foi em 2023. No último ano, nas duas vezes em que enfrentou o Novorizontino na Série B, o escrete preto-e-branco sofreu duras derrotas: uma no Castelão por 3 a 0 e outra em São Paulo por 4 a 1. Os encontros, inclusive, foram os primeiros entre as duas equipes na história.

Em contraponto às adversidades, Mancini conta com dois retornos fundamentais para o time. Erick Pulga e Aylon, artilheiro e vice-artilheiro do Vovô neste ano, estão recuperados de lesão e viajaram com a delegação. A tendência é de que a dupla figure na equipe titular. Saulo Mineiro e Bruninho, porém, seguem entregues ao departamento médico e desfalcam o Vovô.

Novorizontino x Ceará: ficha técnica

Novorizontino

3-4-3: Jordi; Rafael Donato, César Martins e Renato; Raul Prata, Geovane, Marlon e Enzo Rocha; Paulo Vitor, Fabrício Daniel e Lucca. Téc: Eduardo Baptista.

Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Jorge Recalde; Pulga, Barceló e Facundo Castro (Aylon). Téc: Vagner Mancini

Local: Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data: sexta-feira, 9

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin/PR

Assistentes: Fábio Pereira/TO e Rafael Trombeta/PR

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira/MG

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, Sportv e Premiere