CBF escala Lucas Paulo Torezin para apitar Novorizontino x Ceará

Nesta sexta-feira, 10, o Ceará encara, fora de casa, a equipe do Novorizontino-SP, no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, interior paulista, pela 4ª rodada da Série B do Brasileiro.



Este confronto terá a arbitragem de Lucas Paulo Torezin, que pertence ao quadro da Federação Paranaense de Futebol.