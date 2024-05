Com Pulga e Aylon entre os relacionados, Ceará embarca para enfrentar Novorizontino

Saulo Mineiro e Bruninho seguem no departamento médico e são desfalques para Vagner Mancini

O Ceará embarcou na manhã desta quarta-feira, 8, para São Paulo, onde enfrenta o Novorizontino, na sexta-feira, 10, às 19 horas, pela Série B. Entre os relacionados, as grandes novidades são os retornos de Erick Pulga e Aylon, que estavam entregues ao departamento médico.

Destaque alvinegro na temporada com nove gols, o Pulga teve uma lesão muscular no adutor da coxa direita. No entanto, realizava o período de transição.

Já Aylon havia sido diagnosticado com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, mas se recuperou a tempo.