Matheus Felipe comenta sobre início ruim do Ceará na Série B 2024: "A gente fica chateado"

Embarcando com o elenco do Ceará para Novo Horizonte, em São Paulo, onde enfrentará o Novo Horizontino pela quarta rodada da Série B 2024, na próxima sexta-feira, 10, o zagueiro Matheus Felipe comentou sobre o início abaixo da expectativa na competição nacional.

O time comandado por Eduardo Baptista está em 6º lugar na competição com seis pontos – duas vitórias e uma derrota. Com apenas duas partidas disputadas contra o Ceará, o Novorizontino está 100%, com duas vitórias contra o Alvinegro de Porangabuçu , ambas na série B 2023.

Esse começo de Série B tem sido decepcionante para a torcida alvinegra. Com o principal objetivo de voltar à elite do futebol nacional, o desempenho e resultados abaixo do esperado vem recebendo críticas, mesmo que ainda no começo da competição.

Para o confronto desta sexta-feira, 10, o técnico Vagner Mancini pode contar com retornos importantes para o elenco. Os atacantes Erick Pulga e Aylon viajaram com a delegação alvinegra. O primeiro é desfalque a três jogos, enquanto o segundo foi baixa no último jogo, contra o CRB.