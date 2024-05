Ceará volta a ficar sete partidas sem vencer após quase 18 meses

A última vez que havia atingido a marca havia sido entre agosto e novembro de 2022, durante à Série A do Campeonato Brasileiro. À época, foram 11 partidas sem triunfar

O Ceará empatou com o CRB nesta segunda-feira, 6, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza–CE, e atingiu o sétimo jogo sem conquistar vitória na temporada. A última vez que havia atingido a marca havia sido entre agosto e novembro de 2022, durante à Série A do Campeonato Brasileiro. À época, foram 11 partidas sem triunfar, entre 18 de setembro e 9 de novembro.

Lutando contra o rebaixamento, o Ceará duelou registrou oito derrotas e três empates entre a 27ª e 37ª rodada da Série A. A equipe perdeu para São Paulo, Coritiba, América-MG, Atlético-GO, Internacional, Fluminense, Corinthians e Avaí e empatou com Goiás, Atlético-MG e Cuiabá.

A sequência foi interrompida na 38ª rodada, quando já rebaixado, venceu o Juventude em casa por 4 a 1. Desde então, a marca mais extensa sem vitórias aconteceu entre setembro e outubro de 2023, sob o comando de Vagner Mancini, quando a equipe passou seis partidas sem conquistar três pontos.