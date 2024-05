Com um a menos, Ceará vence o Bahia em Salvador e entra no G8 do Brasileiro Sub-20

O Ceará venceu o Bahia por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, 8, no Estádio de Pituaçu, em Salvador–BA, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Vitinho abriu o marcador para o Tricolor Baiano, enquanto Fernando e Guilherme viraram para o Alvinegro de Porangabuçu.

Nos minutos finais do 2º tempo, Roger teve a oportunidade de empatar para o Bahia em cobrança de pênalti, mas acertou a trave com cavadinha.

Antes disso, um lance polêmico marcou o confronto: aos 32 minutos, Rafael balançou as redes para o Bahia, mas o tento foi anulado por uma confusão da arbitragem. No início da jogada, o assistente assinalou falta, mas o árbitro Jailton Moura Silva Filho (BA) interpretou como impedimento e deixou seguir. Após o camisa 20 do Tricolor marcar, os árbitros se reuniram e anularam a marcação, sinalizando falta favorável ao Ceará, que resultou na virada do Vovô, com Guilherme.