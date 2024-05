Técnico do Ceará, Mancini diz gostar de jogar no Presidente Vargas e elogia gramado

Mancini destacou a pressão que a torcida exerce quando o clube atua no Presidente Vargas: "É um estádio realmente que mexe com você porque tá tudo muito próximo ao som da arquibancada"

Nesta temporada, o Vovô atuou em cinco oportunidades no campo de jogo do Benfica . Três como mandante – Floresta, Atlético Cearense e CRB – e outras duas como visitante – Maracanã e Ferroviário.

"Eu gosto de jogar no PV, porque eu acho que aqui a torcida fica mais próxima, joga junto com o time, o campo é melhor. Então para quem quer fazer um jogo rápido é muito importante o estado do gramado. E a atmosfera é sempre positiva”, pontuou o comandante.

O fator positivo para o lado alvinegro é que o time segue invicto atuando no PV, sendo três vitórias e dois empates.

Mancini destacou a pressão que a torcida exerce quando o clube atua no Presidente Vargas: “Não que eu não goste de jogar no Castelão, porque também é nossa casa e abriga nossa torcida com o número maior. Mas jogar no PV sempre tem para mim um sabor especial que eu carrego desde a época de atleta”.