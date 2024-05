Jogadores da base do Ceará ganham chance contra o CRB

Desses, João começou entre os onze titulares. Fator este considerado até surpresa, visto que seu nome não era especulado nas prováveis escalações. Porém, com a extensa lista de desfalques do Vovô , coube ao garoto assumir o posto.

Nessa última segunda-feira, 6, o Ceará ficou no empate por 2 a 2, diante da equipe do CRB-AL, pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os torcedores que foram ao Estádio Presidente Vargas puderam, no entanto, ver três atletas da base alvinegra em campo: João Victor, Kaíque e Caio Rafael.

O técnico Vagner Mancini, em coletiva pós-jogo, elogiou os jogadores, destacando seus potenciais e o motivo de suas escolhas: “Eles já estão no profissional desde o começo do ano exceção é o Kaique que veio a menos tempo pra gente mas a gente tem visto com muito carinho e cuidado a entrada desses jovens, porque são jovens que vencem se destacando não só no time sub-20 do Ceará como também no dia a dia com a gente.”

“A gente tem um elenco reduzido com vários atletas no departamento médico. Isso faz com que a gente tenha que olhar para a base e a gente já sabia disso, tanto é que esses atletas estão com a gente desde o começo do ano exatamente para que nessa situação possam nos ajudar”, finalizou o comandante.