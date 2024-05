Mancini lamenta ausência de Pulga em sequência negativa do Ceará: "Ele é vital para a nossa equipe"

Vagner Mancini comanda Ceará diante do Itabaiana, pela Copa do Nordeste, na Arena Castelão. Crédito: Aurélio Alves/O POVO

Vivendo uma sequência de sete jogos sem vencer, o Ceará empatou com a equipe do CRB-AL, no estádio Presidente Vargas, na noite desta segunda-feira, 6, pela terceira rodada da Série B. Após o confronto, o técnico Vagner Mancini concedeu entrevista coletiva, na qual lamentou a ausência de jogadores importantes no recorte – em especial de Erick Pulga –, falou sobre a fase da equipe e projetou uma recuperação. "No meio de toda essa campanha, desse espaço de tempo, a gente acabou perdendo alguns jogadores e o Erick pulga que é, sem dúvida nenhuma, aquele que mais puxa nosso time para frente [...] Uma super condição de descansar a nossa a nossa linha de trás, porque ele segura a bola na frente. Ele faz com que o nosso meio de campo consiga encaixar a marcação na frente, ele faz com que nossa linha de zaga consiga sair um pouco mais", detalhou Com desfalques importantes, Mancini precisou se adaptar e modificou consideravelmente a equipe titular, sobretudo no setor ofensivo. Recalde, que vinha atuando como centroavante, jogou como meia, enquanto Lourenço assumiu a função de segundo volante. No ataque, o trio foi formado por João Victor, oriundo da base, Barceló e Facundo Castro. O comandante Alvinegro seguiu lamentando as ausências.