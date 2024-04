Ceará divulga detalhes para carreata em comemoração ao 46º título estadual

O evento tem início previsto para as 9 horas, saindo da Arena Castelão e rodando por vias importantes da cidade até chegar na sede do clube

Como em outras carreatas do clube, esta contará com a presença do mascote do Vovô e as Vovozetes, líderes de torcida do clube. A participação de alguns atletas ainda não está confirmada. Na sede, a banda Pagode do TF será a atração musical para o entretenimento dos torcedores que decidirem festejar no local.

O evento tem início previsto para às 9 horas de domingo, 14, saindo da Arena Castelão e rodando por vias importantes da cidade até chegar na sede do clube, localizada no estádio Carlos de Alencar Pinto, na avenida João Pessoa.

O Ceará anunciou, na manhã desta sexta-feira, 12, os detalhes para a carreata em comemoração ao 46º título estadual do clube , conquistado no último sábado, 6, diante do rival, Fortaleza , em disputa de pênaltis.

A tabela de jogos do Vovô na segunda divisão foi divulgada nesta sexta-feira , 12, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ainda neste mês o Ceará enfrentará o Mirassol-SP, fora de casa, com data a ser definida entre os dias 26 e 28.

Para estrear bem na competição nacional e buscar o principal acesso do clube neste ano, o acesso para a Série A, o time comandado pelo técnico Vagner Mancini começou a preparação visando o time goiano na manhã desta sexta-feira, 12

Reforços e análise da temporada

Sobre a derrota para o Sport, o Mancini analisou positivamente a partida feita pela sua equipe, que foi eliminada com um gol nos acréscimos. “A Série B é bem a cara do que foi o jogo de hoje (contra o Sport) e eu acho que o Ceará passou no teste”, comentou o comandante, ainda que lamentando a queda do Vovô nas quartas de final da Copa do Nordeste.

“Nós temos que entender e assimilar. É duro, mas eu acho que nos amadurece para a Série B do Campeonato Brasileiro”, disse Mancini.

A derrota para o time pernambucano foi apenas a segunda do Alvinegro de Porangabuçu neste ano. A primeira havia sido para o time do Bahia, por 2 a 1, na Arena Castelão, também no torneio regional.



Com evolução tática e técnica, Mancini tem conseguido dar a sua cara ao elenco alvinegro, dando competitividade e assertividade para o time, que voltou a ser campeão estadual em 2024. Para o restante da temporada, o Ceará tem pela frente, além da Série B, a Copa do Brasil, competição na qual o Vovô garantiu vaga diretamente na terceira fase, visto título da Copa do Nordeste em 2023.



Sobre reforços para o elenco, o presidente do Ceará, João Paulo, afirmou que o clube tenta negociar um acordo com Yokohama-JAP, ex-clube de Saulo, para conseguir derrubar o transferban que impede o clube de contratar novos jogadores. Com um acordo alcançado, o dirigente pontuou que buscará de dois a três reforços no mercado.