Após eliminação, Ceará terá mais de uma semana de treino antes de estreia na Série B

Com a derrota para o Sport por 2 a 1 , o Ceará deu adeus à Copa do Nordeste de 2024 na última quarta-feira, 10, na Arena Pernambuco, e agora passa a ter foco total na Série B do Brasileirão, principal objetivo do clube na temporada.

Com o espaço de tempo entre a última partida e o jogo diante do Goiás, o Alvinegro de Porangabuçu terá, então, mais de uma semana para se preparar para sua principal competição no ano. O Vovô tem como principal meta em 2024 o acesso à Série A.

A equipe disputa a Série B de 2024 com os seguintes times: Amazonas, América-MG, Avaí, Botafogo-SP, Brusque, Chapecoense, Coritiba, CRB, Goiás, Novorizontino, Guarani, Ituano, Mirassol, Operário, Paysandu, Ponte Preta, Santos, Sport e Vila Nova-GO.

Copa do Brasil

Além da Segundona, o Vovô também tem a Copa do Brasil em seu calendário. Campeão da do Nordestão de 2023, o Ceará possui uma das vagas da terceira fase do torneio nacional. O adversário do Alvinegro ainda será divulgado por meio de um sorteio — a data do evento não foi divulgada até o momento pela CBF. Os embates serão disputados em jogos de ida e volta.