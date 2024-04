CBF detalha tabela da Série B e marca estreia do Ceará para o mesmo dia de Fortaleza x Altos

A CBF, entretanto, marcou o jogo do Alvinegro de Porangabuçu para o mesmo dia que o confronto entre Fortaleza e Altos, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, que também está agendado para acontecer na Arena Castelão, porém em outro horário, às 19h30min. O Esportes O POVO apurou que a partida do Leão será transferida para o dia seguinte, 21, domingo.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta quinta-feira, 11, a tabela detalhada das quatro primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com a programação da entidade, a estreia do Ceará contra o Goiás acontecerá no dia 20 de abril, um sábado, às 18 horas, na Arena Castelão.

As três rodadas seguintes detalhadas pela CBF ficaram da seguinte maneira para o Ceará: no dia 29, uma segunda-feira, diante do Mirassol, às 19 horas, no Estádio José M. Campos Maia; no dia 6 de maio, novamente uma segunda-feira, contra o CRB, na Arena Castelão; no dia 10 de maio, uma sexta-feira, perante o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

Com a eliminação na Copa do Nordeste, o Alvinegro terá mais de uma semana livre de preparação exclusiva visando a estreia contra o Goiás. O elenco do Vovô se reapresenta em Carlos de Alencar Pinto nesta sexta-feira, 12, para iniciar os trabalhos.

Confira a tabela detalhada do Ceará na Série B nas quatro primeiras rodadas: