Ceará promete resolver punição da Fifa por dívida em compra de Saulo: "Não haverá impactos"

A ação contra o clube cearense foi realizada pelo Yokohama, do Japão, que alega dívida do Ceará quanto ao pagamento pela contratação do atleta Saulo Mineiro

Após sofrer um transfer ban da Federação Internacional de Futebol (Fifa), que pune o clube a passar três janelas de transferências sem realizar contratações, o Ceará emitiu uma nota oficial esclarecendo a situação, assegurando que "não haverá impacto nas futuras transferências". A ação foi realizada pelo Yokohama, do Japão, que alega dívida do Ceará quanto ao pagamento pela contratação do atleta Saulo Mineiro.

O Vovô havia acordado a compra de 80% dos direitos econômicos do atleta por US$ 600 mil (cerca de R$ 3 milhões na cotação atual) e contava com o dinheiro da Liga para efetuar o pagamento. Devido ao não recebimento do valor previsto com a Liga, o Alvinegro não conseguiu honrar o compromisso com o Yokohama, mas já está conversando com a equipe japonesa para um novo prazo e adequação da forma de pagamento.