Jogos do Ceará na Série B do Brasileirão: tabela com dia e horário

Confira como será a tabela de jogos da Série B 2024 do Ceará Crédito: AURÉLIO ALVES

O Campeonato Brasileiro 2024 da Série B terá inicio no dia 19 de abril. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já pré-definiu a tabela completa de todos os jogos da Série B e, em busca de conseguir o retorno para a elite do futebol brasileiro, o Ceará estreia enfrentando o Goiás. O único representante cearense na Série B de 2024 tem um ótimo inicio de temporada, principalmente após superar seu maior rival na final do Campeonato Cearense, algo que não acontecia desde 2018. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

Dentro do âmbito das competições nacionais, o Brasileirão Série B é considerado um dos principais torneios dentro do país, afinal, os quatro melhores time ao final da temporada vão ganhar uma vaga na primeira divisão no ano sequente. O Ceará nunca conquistou um Campeonato Brasileiro. Suas melhores participações foram em 2009 e 2017, aonde o clube ficou na terceira colocação. Essa será a 31ª vez que o Vovô irá disputar o campeonato. Tabela dos jogos do Ceará no Série B do Brasileirão com dia e horário

O Ceará em 2024 irá estrear na Série B em casa, enfrentando o Goiás dentro no Castelão, e a sua 38ª rodada - última do campeonato, o alvinegro se despede enfrentando o Guarani-SP, fora de casa, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.

Flamengo vence Nova Iguaçu no Maracanã e conquista Carioca pela 38ª vez na história; CONFIRA Confira todos os jogos do Ceará no Série B do Brasileirão de 2024: 1ª rodada - 20/04 Ceará x Goiás 2ª rodada - 26/04, 27/04 ou 28/04 Mirassol-SP x Ceará 3ª rodada - 03/05 , 04/05 ou 05/05 Ceará x CRB 4ª rodada - 10/05, 11/05 ou 12/05 Novorizontino-SP x Ceará

5ª rodada - 14/05 ou 15/05 Ceará x Amazonas 6ª rodada - 17/05 ,18/05 ou 19/05 Operário-PR x Ceará 7ª rodada - 24/05 , 25/05 ou 26/05 Ceará x Chapecoense