Jogadores do Ceará posam para foto com Bolsonaro em Aeroporto de Fortaleza

Erick Pulga, Saulo Mineiro, Raí Ramos, Jean Irmer e Aylon posaram para foto com o ex-presidente do país

Após ser eliminado da Copa do Nordeste para o Sport, a delegação do Ceará desembarcou em Fortaleza nesta quinta-feira, 11. O momento da chegada do Vovô coincidiu com a do ex-presidente do país, Jair Bolsonaro, que veio à capital cearense para participar do lançamento da pré-candidatura de André Fernandes (PL) ao Paço Municipal, em outubro.

Cinco jogadores do Ceará aproveitaram o encontro para tirar uma foto com Bolsonaro: Saulo Mineiro, Erick Pulga, Aylon, Raí Ramos e Jean Irmer. Na imagem, cujo registro aconteceu no local de retirada das malas do Aeroporto, o ex-presidente aparece segurando uma camisa do clube alvinegro enquanto é rodeado pelos atletas citados.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine