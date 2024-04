Confusão entre funcionários de Ceará e Fortaleza na final se estende até o vestiário

Briga entre funcionários de Ceará e Fortaleza na Arena Castelão Crédito: Reprodução/X

A briga generalizada após o Ceará se sagrar campeão cearense sobre o Fortaleza, no Clássico-Rei do último sábado, 6, estendeu-se para além dos gramados da Arena Castelão. Novas imagens mostram confusão também entre os funcionários dos clubes no caminho para o vestiário do estádio. No túnel que dá acesso ao campo houve empurrões e xingamentos entre funcionários dos dois clubes. No vídeo ainda é possível ver alguns jogadores do Fortaleza acompanharam de perto a confusão, entre eles o atacante Marinho, os volantes Pedro Augusto e Lucas Sasha e o zagueiro Brítez. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Após os empurrões e trocas de ofensas, os ânimos foram apaziguados dos dois lados, e os tricolores envolvidos no conflito seguiram caminho do vestiário, enquanto os alvinegros se mantiveram no local.