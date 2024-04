Ceará e Fortaleza estão empatados com 46 títulos estaduais; veja todos os campeões

Com a sequência de cinco taças, o Fortaleza tinha passado à frente do Ceará na contagem geral, com 46 conquistas contra 45. A busca pelo inédito hexa, portanto, deixaria o clube do Pici isolado no ranking geral, mas o retorno do time de Porangabuçu ao topo estadual deixou a disputa igualada novamente.

Veja o ranking de todos os campeões cearenses: