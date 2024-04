Socos, voadora e três expulsões: Daronco relata em súmula briga na final do Cearense

O primeiro a levar punição mais pesada foi Bruno Pacheco, lateral-esquerdo do Fortaleza , porém, por segundo amarelo, após falta em Aylon, momentos depois do gol de empate do Leão.

Isso porque, o jogo teve três expulsões e confusão generalizada após as cobranças de pênalti . O árbitro Anderson Daronco relatou, na súmula da partida, todos os ocorridos e as justificativas dos cartões.

Bruno Ferreira e Aylon, do Alvinegro, e Brítez, do Tricolor, também receberam vermelho, mas devido a briga. De acordo com Daronco, o zagueiro leonino e o goleiro do Vovô, trocaram socos.

Aylon, por sua vez, acertou uma voadora em Brítez. Todas essas punições não foram possíveis serem apresentadas dentro do gramado do Castelão.