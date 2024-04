Mancini elogia atuação de Janderson e afirma: "É uma peça que vai nos ajudar"

O treinador do Ceará, Vagner Mancini, elogiou a partida feita pelo atacante Janderson contra o Itabaiana, nesta quarta-feira, 27, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2024.

Bastante criticado pela torcida, o atleta, que foi um dos destaques do time no começo de 2023, perdeu espaço no decorrer do ano passado e acumula desempenhos abaixo do esperado em 2024.

No entanto, na partida dessa quarta-feira, 27, o ponta fez uma boa atuação e ajudou o Vovô a conseguir sua classificação, na visão de Mancini. “Fez um belo jogo, acho que o melhor desde que cheguei no Ceará”, pontuou o comandante alvinegro.