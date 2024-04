Emocionado, David Ricardo comemora fase do Ceará e lembra da falecida mãe: "Estou lutando por ela"

O atleta de 21 anos se emocionou ao final da partida ao lembrar de sua mãe, que faleceu em junho de 2022 Crédito: Reprodução/Ceará SC

O jovem zagueiro David Ricardo comemorou a vitória sobre o Itabaiana que deu ao Ceará a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste na noite desta quarta-feira, 27, na Arena Castelão. O atleta de 21 anos, que recebeu a responsabilidade de ser o capitão do time alternativo do Alvinegro no confronto de ontem, se emocionou ao final da partida ao lembrar de sua mãe, Maria Luiza, que faleceu em junho de 2022, meses após a chegada do defensor ao clube cearense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Cara, eu tô muito emocionado. Hoje passei o dia pensando na minha mãe, o tanto que ela ficaria feliz em ver tudo que está acontecendo comigo. Venho trabalhando muito, mesmo que às vezes com o psicológico um pouco fraco. Mas eu tô lutando por ela”, revelou o jogador.