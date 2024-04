Em jogo dramático, Pulga decide e Ceará garante vaga nas quartas de final do Nordestão

Em duelo de fortes emoções, o Ceará saiu atrás no placar, mas buscou a virada no fim do jogo e venceu o Itabaiana por 2 a 1 na Arena Castelão. Facundo Castro e Erick Pulga marcaram para o Vovô, enquanto Neném fez o tento do Tremendão. O triunfo garantiu a classificação alvinegra às quartas de final da Copa do Nordeste, cujo adversário será o Sport, em jogo único, realizado sob mando de campo do time pernambucano. Será uma reedição da final de 2023.



Ceará 2 x 1 Itabaiana: o jogo

Dividindo o pensamento com o Clássico-Rei do final de semana, válido pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, o treinador Vagner Mancini optou por escalar uma equipe praticamente reserva, mas com peças importantes do elenco, como Bruninho, Recalde, Castro e Saulo Mineiro. O Itabaiana, já eliminado e detentor da pior campanha geral do Nordestão, também entrou em campo com um time alternativo.



As condições e o contexto em si do jogo apontavam, antes da bola rolar, que o Vovô não deveria ter grandes problemas para confirmar a classificação à fase mata-mata. Torcida a favor no Castelão, contra o pior time do torneio e dependendo apenas de uma vitória simples. Apesar do contexto, não foi o que aconteceu. Sem a mesma energia dos últimos jogos, o Alvinegro viu o time sergipano surpreender.