David Ricardo dedica gol para falecida mãe: "Tenho certeza que ela está feliz"

O jovem zagueiro de 20 anos marcou o seu primeiro gol atuando pela equipe profissional do Ceará. O tento do zagueiro, inclusive, foi o único do Vovô no empate por 1 a 1 diante do Ferroviário, pela segunda rodada do Campeonato Cearense

Eleito craque da partida no Clássico da Paz entre Ceará e Ferroviário, o jovem zagueiro David Ricardo viveu um momento marcante na carreira. O gol marcado aos quatro minutos do primeiro tempo, o único do Vovô no empate por 1 a 1 com o Tubarão, representou não só o primeiro do defensor atuando pela equipe profissional do clube, como também uma homenagem à sua mãe.

David Ricardo, que perdeu a mãe no último ano, dedicou o simbólico gol a ela. “Feliz pelo gol e pelo momento. Dedicar esse gol para minha mãe que eu perdi no ano passado, tenho certeza que ela está feliz nesse momento. Agora é focar na minha sequência, que esse seja apenas o início de uma longa história no Ceará”, disse em entrevista na saída de campo.

Sobre o assunto Ceará e Ferroviário empatam em 1 a 1 em clássico de poucas emoções pelo Cearense

Ceará apresenta plano para Clássico-Rei com duas torcidas; SSPDS vai analisar

MPCE e SSPDS querem Clássico-Rei com torcida única no Campeonato Cearense

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Comprado em definitivo pelo Ceará nesta temporada, David Ricardo tem sido peça frequente na equipe titular do treinador Gustavo Morínigo. Em 2023, esteve presente em três dos cinco jogos que a equipe disputou, sendo titular nos dois últimos confrontos, na vitória sobre o Maracanã e no empate diante do Ferroviário, ambos pelo Campeonato Cearense.