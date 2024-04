Em boa fase, Ceará recebe o Itabaiana-SE almejando classificação na Copa do Nordeste

Erick Pulga é o artilheiro do Ceará com sete gols Crédito: Davi Rocha/Especial para O Povo

Vivendo ótimo momento na temporada, o Ceará chega com a confiança elevada para tentar confirmar a classificação ao mata-mata da Copa do Nordeste. Após duas vitórias nos últimos dois jogos do certame, o Alvinegro de Porangabuçu encara o Itabaiana-SE pela última rodada da fase de grupos, em duelo que acontece nesta quarta-feira, 27, às 21h30min, na Arena Castelão. Para avançar de fase, o Ceará comandado por Vagner Mancini depende apenas de si. Atual campeão do Nordestão e buscando o tetracampeonato, o Vovô chegou a amargar a lanterna do Grupo A durante um momento da quinta rodada, mas alavancou na tabela ao vencer o Clássico-Rei contra o Fortaleza e, de forma mais recente, o Treze-PB fora de casa — em jogo que o time cearense teve nove atletas acometidos por virose. No cenário atual, o Ceará é o terceiro colocado da chave, com 12 pontos, empatado com o Botafogo-PB (4º), CRB-AL (2º) e com dois a menos que o líder Sport-PE. Assim, uma vitória simples sobre o Itabaiana garante a classificação alvinegra e, consequentemente, abre a possibilidade do time alcançar o primeiro lugar. Para isso, entretanto, é necessário que os concorrentes não triunfem. No contexto ideal, uma derrota do Leão Pernambucano e tropeços do Belo e do Galo.