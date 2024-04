Clássico-Rei pelo Sub-13 tem confusão envolvendo dirigente e árbitro da partida; veja vídeo

Gerente das categorias de base do Ceará, Sandro Queiroz envolveu-se em uma confusão com o árbitro amador Ravell Moura no sábado, 22, no Clássico-Rei do Sub-13 válido pela Liga Ceará de Futebol 2024. Após a marcação de um pênalti para o Fortaleza, o dirigente entrou em campo, acompanhado do supervisor Ronaldo Oliveira, e iniciou uma discussão calorosa, chegando a empurrar o juiz.

A discussão teria iniciado por uma discordância de Sandro Queiroz com a marcação da penalidade. Para o dirigente, houve erro na marcação da falta. Antes de empurrar o árbitro, o dirigente da base do Alvinegro de Porangabuçu alegou, em contato com o Esportes O POVO, ter sido ameaçado pelo juiz, tendo chamado-o para briga.

A situação precisou ser controlada por membros do staff da competição. O duelo, disputado na Cidade Vozão, em Itaitinga, terminou empatado por 2 a 2. Em nota enviada ao Esportes O POVO, Sandro Queiroz lamentou o ocorrido, mas reafirmou a postura de “ofensa à honra” do árbitro.