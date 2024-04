Fora dos planos, Lucas Ribeiro treina separado do elenco do Ceará e procura novo clube

O zagueiro Lucas Ribeiro não deve seguir no elenco do Ceará para o restante da temporada. Conforme apurou o repórter Horácio Neto , da Rádio O POVO CBN , o jogador está fora dos planos da comissão técnica e treina separado do grupo.

Contratado em 2022 pelo Alvinegro de Porangabuçu, Lucas Ribeiro acumula 32 partidas e um gol marcado com a camisa do Ceará. No período, sofreu com lesões e pouco foi aproveitado pelos técnicos. Na atual temporada, ele entrou em campo seis vezes, sendo três como titular.

Em sua carreira, o zagueiro soma passagens por Vitória, onde foi revelado, Hoffenheim-ALE e Internacional antes de chegar ao clube cearense.