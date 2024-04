Suspenso, Richardson desfalca Ceará contra Itabaiana pela Copa do Nordeste

O volante Richardson, do Ceará, cumprirá suspensão diante do Itabaiana na quarta-feira, 27, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste, após receber o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Treze-PB, neste domingo, 24.

O atleta havia sido advertido anteriormente contra Bahia e Fortaleza. Para a posição de Richardson, Vagner Mancini deve acionar Jean Irmer. Caso decida mudar taticamente, poderá escalar o meio-campo com Lourenço, Lucas Mugni e Jorge Recalde.