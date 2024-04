Barceló exalta união do elenco do Ceará e entrega da torcida: "Sempre nos apoiando"

Atleta pontuou sacrifício do grupo ao entrar em campo mesmo com surto de virose diante do Treze-PB e rendeu todos os elogios ao torcedor nos jogos como mandante

O Ceará entra em uma semana de jogos decisivos em uma posição um pouco mais confortável que outrora. Com as vitórias no Clássico-Rei e diante do Treze-PB, a equipe comandada por Vagner Mancini entrou na zona de classificação do Grupo A e depende apenas de si para se classificar para o mata-mata da Copa do Nordeste.

A posição conquistada no chaveamento só foi possível, no entanto, porque o grupo venceu os dois embates e a vitória diante da equipe paraibana ocorreu com um pouco de sacrifício, já que Mancini revelou que muitos atletas entraram em campo após virose.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em coletiva cedida na tarde desta terça-feira, 26, o atacante uruguaio Facundo Barceló exaltou o fato de parte do elenco ter atuado no triunfo no sacrifício e pontuou que o comportamento demonstra o comprometimento do grupo ao clube