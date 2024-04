Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Itabaiana, pelo Nordestão

O Ceará iniciou nesta segunda-feira, 25, a venda de ingressos para o jogo diante do Itabaiana-SE. As equipes se enfrentam pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 27, às 21h30min, na Arena Castelão.

Com promoção de meia-entrada para acompanhantes de sócios-torcedores, os bilhetes podem ser adquiridos por meio do site Vozão Tickets ou nas Lojas Vozão Sede e nos shoppings Parangaba, Riomar Kennedy, Riomar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota (este de segunda a sábado das 09h às 20h).

As entradas dos setores Inferior Norte e Sul estão custando R$ 15 a meia e R$ 30 a inteira, enquanto os tickets do Inferior Central custam R$ 20 a meia e R$ 40 a inteira. O setor premium, único para o qual a promoção de acompanhante de sócio não é válida, está com entradas no valor de R$ 100 a meia e R$ 200 a inteira. Confira os valores: