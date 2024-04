Mancini revela que nove atletas do Ceará tiveram virose antes de enfrentar Treze-PB pelo Nordestão

Durante a fala, Mancini valorizou a doação do elenco alvinegro para conquistar o triunfo que recolocou o time no G4 do Grupo A do Nordestão e enalteceu o departamento médico do clube, que trabalhou durante a madrugada para recuperar os atletas

A vitória do Ceará contra o Treze-PB neste domingo, 24, em Campina Grande–PB, passou pela superação dos atletas. Na coletiva pós-jogo, o técnico Vagner Mancini revelou que nove jogadores foram acometidos por virose e valorizou a doação do elenco do Alvinegro de Porangabuçu para conquistar o triunfo que recolocou o time no G4 do Grupo A do Nordestão.

Durante a fala, Mancini enalteceu o departamento médico do clube, que trabalhou durante a madrugada para recuperar os atletas.

“Tivemos nove jogadores com virose entre sexta e domingo, seis deles com febre. Vivemos nesses dois dias em Campina Grande, uma situação bem diferente do que normalmente vivemos. Além dos desfalques, nós também tivemos alguns que poderiam jogar e, em função dessa virose, acabaram tendo uma dificuldade muito maior. Nosso departamento médico se mobilizou durante a madrugada… essa vitória do Ceará tem um peso muito grande, porque os atletas se doaram de uma forma muito grande”, iniciou.