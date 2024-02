Lesão de Fernando Miguel reacende disputa pela titularidade no gol do Ceará

Com boas atuações no ano, Richard larga na frente de Bruno Ferreira na disputa pela titularidade da meta alvinegra após lesão grave de Fernando Miguel

Titular do Ceará neste começo de temporada, o goleiro Fernando Miguel passará por cirurgia após sofrer lesão no treinamento de sábado, 24. Com isso, a briga pela posição de titular na meta do Alvinegro de Porangabuçu será reacendida entre Richard e Bruno Ferreira .

Oportunidade à vista

Na disputa entre Richard e Fernando Miguel, Bruno Ferreira corria por fora. Agora com a lesão do camisa 22 do Vovô, Bruno deve ter mais aparições e reacender a briga pela titularidade.

Contratado pelo Ceará após se destacar pelo Caxias no Gauchão de 2023, o camisa 94 fez até boas atuações na meta alvinegra após sua chegada, mas perdeu posição após discussão no vestiário com o treinador Vagner Mancini no intervalo do jogo contra Novorizontino.

Na ocasião, Bruno não voltou para o segundo tempo, dando lugar a André Luiz. Após o conflito, o atleta pediu desculpas.

Mesmo sem jogar neste ano, o arqueiro deve ganhar minutagem caso Vagner Mancini siga o padrão de revezar os times entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.

Lesão de Fernando Miguel



O goleiro Fernando Miguel sofreu a lesão no treino do último sábado, 24. De acordo com o comunicado do clube, após realizar exames de imagem, foram constatadas lesões do ligamento cruzado anterior e do menisco medial, além de lesão parcial do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Confira nota na íntegra:



"O Ceará S.C comunica à torcida e imprensa que o goleiro Fernando Miguel se lesionou no treino do último sábado, 24/02. Após realizados exames de imagem, foram constatadas lesões do ligamento cruzado anterior e do menisco medial, além de lesão parcial do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O atleta será submetido à cirurgia, mas já iniciou fisioterapia pré-operatória", informou o clube.