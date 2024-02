Em noite inspirada de Richard, Ceará empata com o Náutico sem gols pelo Nordestão

O Vovô, que atuou com um time alternativo nos Aflitos, ampliou a sequência de invencibilidade na temporada e manteve-se dentro do G4 da Copa do Nordeste

Com time alternativo e em noite inspirada de Richard, o Ceará empatou sem gols com o Náutico na noite desta quarta-feira, 14, nos Aflitos, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Com o ponto conquistado, o Alvinegro de Porangabuçu manteve-se na quarta colocação do Grupo A do torneio e chegou ao sétimo jogo de invencibilidade na temporada.

O Vovô volta a campo no sábado, 17, às 16h40min, na Arena Castelão, para o primeiro Clássico-Rei de 2024 contra o Fortaleza. A ideia de Mancini, de preservar os titulares diante do Náutico, foi pensando exatamente no duelo contra o Leão, que será válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense.



Náutico 0x0 Ceará: o jogo

O primeiro tempo do confronto ficou marcado pelas boas atuações de ambos goleiros, Vagner e Richard, responsáveis por defesas importantes que mantiveram o zero no placar. Com a bola rolando, o excesso de vontade do Timbu e do Vovô acabou deixando o jogo truncado, sobretudo pela quantidade de faltas: foram 13 infrações do clube pernambucano e seis da equipe cearense.