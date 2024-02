Richard volta a ser protagonista do Ceará no Nordestão em empate contra Náutico

De olho no Clássico-Rei de sábado, 17, Mancini optou por escalar uma equipe totalmente alternativa. Richard, que vem sendo o reserva imediato de Fernando Miguel, naturalmente assumiu a posição contra o Náutico — assim como foi contra a Juazeirense no Adauto Moraes — e não decepcionou.

Assim como havia sido na estreia do Ceará na Copa do Nordeste, o goleiro Richard voltou a ser protagonista do time na competição regional. Desta vez, o arqueiro foi um dos principais responsáveis pelo empate sem gols do Vovô contra o Náutico, nos Aflitos, na noite desta quarta-feira, 14, pela terceira rodada.

O arqueiro foi responsável por diversas defesas difíceis ao longo do jogo e evitou que o Timbu abrisse o placar. Dentre os lances, Richard defendeu uma cabeçada na pequena área no primeiro tempo e, na etapa final, um chute cara a cara de Rafael Vaz, praticamente à queima-roupa.



Assim, Richard vai aproveitando as chances dadas neste início de temporada para manter a disputa pela titularidade do gol alvinegro acirrada. Com cinco anos de clube, o arqueiro tem no seu histórico ótimas atuações na Copa do Nordeste e foi, na última temporada, um dos principais heróis do título na final contra o Sport.