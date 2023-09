Ceará: discussão entre Mancini e Bruno motivou substituição do goleiro no intervalo

O técnico do Alvinegro de Porangabuçu revelou o desentendimento com o atleta no intervalo da partida contra o Novorizontino. O duelo terminou com a vitória dos paulistas por 4 a 1

Após sofrer três gols no primeiro tempo da partida contra o Novorizontino, válida pela 28ª rodada e ir para o intervalo com uma larga desvantagem, os nervos do vestiário do Ceará estavam à flor da pele, na noite desta segunda-feira, 18. O técnico Vagner Mancini, inclusive, revelou um desentendimento com o goleiro Bruno Ferreira, que ocasionou na substituição precoce do atleta. O placar final da partida foi de 4 a 1 para os paulistas.

“A substituição do Bruno se deu no intervalo em função de uma cobrança que fiz ao atleta e ele acabou não aceitando bem. Houve um desentendimento, coisa que acontece no futebol, ainda mais dentro de um vestiário onde a gente vinha de uma derrota que, naquele momento, nos abalava. Então em função disso eu fiz a troca. A opção foi minha pela mudança do André já no início do segundo tempo.”