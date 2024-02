Atuação de Richard na estreia do Nordestão reabre disputa no gol do Ceará

Um dos principais heróis do título da Copa do Nordeste de 2023, o goleiro Richard voltou a ser importante para o Ceará na competição. Contra a Juazeirense, na estreia do Vovô no certame regional, o goleiro fez duas ótimas defesas que garantiram a vitória cearense no confronto. A boa atuação do arqueiro reabre a disputa pela titularidade no gol alvinegro.

Há cinco anos no Ceará, Richard criou uma identificação com a torcida e exerce uma liderança interna. Em 2023, o goleiro iniciou a temporada como titular após a saída de João Ricardo e correspondeu bem, com diversas atuações de impacto. Na final da Copa do Nordeste, além das defesas no tempo regulamentar, pegou dois pênaltis e sacramentou o título regional para o Alvinegro.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

No decorrer da última temporada, entretanto, Richard sofreu com lesões e não conseguiu mais ter uma sequência de jogos de forma consistente. Recuperado e diante da boa exibição contra a Juazeirense, o goleiro reabre a disputa pela titularidade da meta da equipe e se coloca como uma sombra do experiente Fernando Miguel, que assim como seu parceiro de posição, também exerce um forte aspecto de liderança no time.



Neste cenário, melhor para Mancini, que terá uma interessante disputa interna. Para Fernando Miguel, o desafio é se firmar e conquistar a confiança dos torcedores. Para Richard, é seguir aproveitando as chances que tiver durante o planejamento da comissão técnica, que irá alternar a equipe em algumas situações.