Ceará: Bruno Ferreira pediu desculpas para Mancini após discussão no vestiário

O goleiro não gostou de receber cobranças do treinador e houve um desentendimento no vestiário durante o intervalo da partida entre o Alvinegro e Novorizontino

O desentendimento entre Bruno Ferreira e Vagner Mancini acarretou na saída do goleiro do time na volta para o segundo tempo, pelo qual foi substituído por André Luiz. As críticas do comandante, de acordo com apuração do Esportes O POVO , foram direcionadas para questões técnicas da atuação do goleiro, sobretudo pelos erros na saída de jogo.

O goleiro Bruno Ferreira pediu desculpas para Vagner Mancini após protagonizar uma discussão com o treinador, conforme apurou o Esportes O POVO . O caso aconteceu na última segunda-feira, 18, no intervalo da partida entre Ceará e Novorizontino, quando o arqueiro não aceitou algumas cobranças feitas pelo comandante no vestiário.

Na entrevista coletiva logo após a goleada sofrida para o Novorizontino, por 4 a 1, o treinador do Alvinegro de Porangabuçu explicou o que ocorreu em relação à discussão com o goleiro.

“A substituição do Bruno se deu no intervalo em função de uma cobrança que fiz ao atleta e ele acabou não aceitando bem. Houve um desentendimento, coisa que acontece no futebol, ainda mais dentro de um vestiário onde a gente vinha de uma derrota que, naquele momento, nos abalava. Então em função disso eu fiz a troca. A opção foi minha pela mudança do André já no início do segundo tempo”, disse.

Situação é dada como resolvida internamente no Ceará

Com o pedido de desculpas feito por Bruno Ferreira, a situação é dada como resolvida internamente entre as partes. O foco do Ceará agora é voltado para a Chapecoense, próximo adversário do clube na Série B do Campeonato Brasileiro.