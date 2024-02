Almejando liderança, Ceará recebe o ABC na Arena Castelão pela Copa do Nordeste

Caso vença o time potiguar e o CRB perca para o ABC, o Vovô assumirá o topo da tabela do Grupo B do torneio regional

Para o confronto, o treinador Vagner Mancini teve mais de uma semana de preparação, tempo utilizado para aperfeiçoar aspectos táticos, recuperar a equipe fisicamente e avançar no tratamento dos jogadores entregues ao departamento médico. Em entrevista ao programa Esportes do POVO , da Rádio O POVO CBN, o volante Richardson comentou sobre a importância do período sem jogos e projetou a postura do time na partida.

Após dez dias sem atuar, o Ceará retoma a rotina de jogos nesta quarta-feira, 28, diante do ABC, às 21h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Invicto na temporada, o Alvinegro de Porangabuçu, atual quarto colocado, almeja a liderança do Grupo A e precisa da vitória para isso — além de torcer por uma derrota do CRB contra o Bahia em Maceió (AL).

“Jogo de muita importância para nós até pelo momento da tabela. Uma vitória nos leva para cima. Acredito que foi uma semana importante de preparação. Esse período é bom para recuperar alguns atletas mais desgastados e esticar a corda na parte física também. É importante ter os trabalhos mais específicos para termos essa margem no jogo. O torcedor pode esperar um time, mais uma vez, competitivo, mostrando a cara do Ceará, vertical, buscando o gol, tentando aliar a verticalidade e a inteligência, saber ler o adversário para achar os espaços”, disse.

Imbatível até então na temporada, o Ceará não perdeu um jogo sequer dos oito que disputou — considerando também o Estadual. Deste recorte, três foram válidos pelo Nordestão, onde o clube somou uma vitória e dois empates. Vale ressaltar que Mancini utilizou os reservas nos embates contra a Juazeirense-BA e o Náutico, ambos fora de casa. O rival do Vovô, por outro lado, não vive bom momento no certame regional.

O ABC é o lanterna do Grupo B, com dois pontos em três rodadas. Apesar do cenário ruim, um eventual triunfo sobre o Ceará recoloca o time potiguar na briga pela classificação às quartas de final da Copa do Nordeste. Assim, o confronto é tratado como decisivo. A tarefa do Elefante da Frasqueira, entretanto, não será simples: tanto pela boa fase do Ceará quanto pelo retrospecto recente.

Isso porque o Ceará não perde para o ABC há mais de oito anos. O último revés do Vovô aconteceu em 2014, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o clube potiguar venceu por 2 a 1. Desde então, as equipes se enfrentaram oito vezes, com seis vitórias do Alvinegro cearense e dois empates.

Para o duelo, Mancini pode contar com o retorno de alguns dos atletas que estavam no DM. Dentre os cinco, Lourenço é quem tem mais chances de figurar na relação do jogo. Lucas Mugni e Ramon Menezes ainda são dúvidas, mas também podem aparecer. Os três participaram de atividades nos últimos dias. Em contraponto, Bruninho e Daniel seguem em tratamento. O goleiro Fernando Miguel, que sofreu grave lesão no treino do último sábado, está fora.