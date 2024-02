Adversários no Nordestão, Ceará não perde para o ABC há mais de oito anos

A última derrota do Ceará para o ABC aconteceu em 2014, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Vovô foi superado pelo clube potiguar por 2 a 1, fora de casa. Naquela mesma temporada, o Elefante da Frasqueira também venceu o time cearense no primeiro turno da Segundona.

Considerando o retrospecto total de jogos entre as equipes, a vantagem do Ceará é bem relevante. Ao todo, Vovô e ABC se enfrentaram 49 vezes na história, com 25 vitórias do Alvinegro de Porangabuçu, 16 empates e oito triunfos do Elefante da Frasqueira.

Nos duelos disputados na capital cearense, com o Ceará de mandante, o ABC conquistou apenas três vitórias: em 2014, pela Série B, em 2010 e 2000, pelo Nordestão. Nos 22 jogos restantes, o Vovô somou 17 triunfos e cinco empates.

Ceará e ABC se encaram na próxima quarta-feira, 28, às 21h30min, na Arena Castelão. No cenário atual da tabela de classificação, o Vovô ocupa o quarto lugar do Grupo A, com cinco pontos, enquanto o Elefante da Frasqueira é o lanterna do Grupo B, com dois pontos e nenhuma vitória.