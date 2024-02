Próximo adversário do Ceará, ABC não vence há quatro jogos na temporada

Próximo adversário do Ceará, o ABC possui bons números na temporada, com seis vitórias, seis empates e somente uma derrota nos 13 jogos que já disputou em 2024. A equipe potiguar vive, no entanto, uma sequência de partidas sem vitória no atual momento. Nos últimos quatro jogos disputados, foram contabilizados um revés e três igualdades.

Diante do Vitória, o no último dia 10, foi quando ocorreu a derrota. Em seguida, vieram três empates contra Botafogo-PB, Treze-PB — que rendeu classificação para segunda fase da Copa do Brasil — e Santa Cruz de Natal — que rendeu, nos pênaltis, o avanço para a final do primeiro turno do Campeonato Potiguar.

Nessas quatro partidas, a equipe marcou quatro gols e acabou sendo vazada seis vezes. Em toda a temporada, o ABC possui 22 gols marcados e apenas 12 gols sofridos.