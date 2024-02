Richardson repudia atentado contra Fortaleza e pede união dos atletas para casos de agressão

O atleta ainda comentou sobre a medida defendida por alguns atletas, como o companheiro de clube Fernando Miguel, que disse ser necessário a paralisação do futebol após o atentado ao ônibus do Fortaleza

Volante do Ceará, Richardson repudiou o atentado contra à delegação do Fortaleza promovido por torcedores do Sport na madrugada de quarta-feira, 22, no retorno à capital pernambucana, após o empate por 1 a 1 na Arena Pernambuco, localizado em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. Em entrevista ao Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, o camisa 26 do Alvinegro citou que os atletas precisam de união para combater os casos de agressões.

O atleta ainda comentou sobre a medida defendida por alguns atletas, como o companheiro de clube Fernando Miguel, que disse ser necessário a paralisação do futebol após o atentado ao ônibus do Fortaleza. Para Richardson, os atletas ficam presos a contratos de transmissões assinados pelos clubes e frisou a complexidade de debater o assunto.

“Eu também não me manifestei publicamente. Foi um erro meu não ter me manifestado. É uma coisa muito séria. É o nosso rival em campo, mas fora são pessoas normais. Vi a fala do presidente do nosso rival, o Marcelo Paz, que o Fortaleza não deveria jogar (a Copa do Nordeste) e eu concordo com isso. Foi um atentado contra a vida dos atletas. Como trabalhador, como atleta da messa profissão, fica aqui o meu descontentamento, a minha força para os atletas e familiares”, iniciou.