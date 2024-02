Richardson detalha lesão de Fernando Miguel: "Tentou mudar direção muito rápido"

O volante Richardson, do Ceará, participou do Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 27, e detalhou a lesão do goleiro Fernando Miguel. A contusão aconteceu no treino de sábado, 24, em um lance com o lateral-esquerdo Paulo Victor. De acordo com o camisa 26 do Alvinegro de Porangabuçu, o arqueiro tentou mudar de direção rapidamente e lesionou o joelho.

Richardson ainda comentou que após a lesão de Fernando Miguel, o técnico Vagner Mancini optou por finalizar o treinamento, por perceber que o elenco não estava como cabeça para a atividade.

“Foi no treino. Estava no campo quando aconteceu e vimos o peso (do momento). Ficou um clima muito ruim. Pela reação dele, ficamos assustados. Eu, particularmente, sou emotivo, tentei não ficar tão próximo para não demonstrar que estava preocupado. Foi um lance normal de treino. Estávamos fazendo um treino de um contra um, o PV fez um movimento, ele tentou abafar o chute e o PV tentou driba-lo e o Fernando Miguel tentou mudar direção muito rápido. Foi totalmente sozinho, um lance que acontece. Todo mundo sentiu, tanto que o professor (Mancini) optou por encerrar o treinamento depois do que aconteceu, porque não tínhamos mais clima de treinar”, explicou.