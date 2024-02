Richardson detalha período de preparação e projeta duelo contra ABC: "Esperamos fazer um bom jogo"

Durante a participação no Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, o camisa 26 ainda citou a importância do confronto contra o ABC para o Ceará subir na tabela de classificação

Volante do Ceará, Richardson comentou sobre a preparação do Ceará para enfrentar o ABC nesta quarta-feira, 28, às 21h30min (de Brasília), na Arena Castelão, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. A equipe de Vagner Mancini está há 10 dias sem atuar. O período, de acordo com o meio-campista, serviu para recuperar atletas que estavam no departamento médico e melhorar a parte física.

Durante a participação no Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, o camisa 26 ainda citou a importância do confronto contra o ABC para o Ceará subir na tabela de classificação. A equipe alvinegra ocupa a 4ª colocação do Grupo A, com 5 pontos. Em caso de vitória e tropeço do CRB, o clube pode chegar a liderança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Jogo de muita importância para nós até pelo momento da tabela. Uma vitória nos leva para cima. Acredito que foi uma semana importante de preparação. Esse período é bom para recuperar alguns atletas mais desgastados e esticar a corda na parte física também. É importante ter os trabalhos mais específicos para termos essa margem no jogo. O torcedor pode esperar um time, mais uma vez, competitivo, mostrando a cara do Ceará, vertical, buscando o gol, tentando aliar a verticalidade e a inteligência, saber ler o adversário para achar os espaços”, iniciou.