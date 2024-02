Aylon diz que "caso Barletta" surpreendeu elenco e jogadores pediram transparência ao Ceará

Na conversa, o dirigente esclareceu como iria arcar com as obrigações assumidas em contrato com os atletas. Aylon citou que o pedido do grupo foi um só: transparência da diretoria com o elenco.

O atacante Aylon , vice-artilheiro do Ceará na temporada com três gols, relatou, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO , que o “caso Barletta” pegou o elenco do Alvinegro de Porangabuçu de surpresa e que os atletas recém-chegados demonstraram insegurança com a situação financeira do clube.

“Ninguém gosta, né, de passar por isso. Fomos pegos de surpresas também, o pessoal que chegou agora… acho que o presidente agiu rápido. No dia que saiu a notícia, o presidente veio aqui e pediu uma reunião conosco, conversou, esclareceu as coisas. Ele deixou a gente seguro, mas pedimos transparência, sinceridade, conversar. É o melhor jeito de resolver. Se tiver uma dificuldade para o lado do clube, vamos entender também. A conversa é importante”, iniciou.

“O pessoal que chegou ficou inseguro, mas, rapidamente, o presidente falou os meios que ele estava utilizando para pagar a gente e resolver os problemas financeiros do clube. Essa transparência é importante. Pegou o pessoal de surpresa, só os mais próximos deveriam saber, mas o clube agiu rápido para resolver a situação”, finalizou.

Barletta colocou o Ceará na Justiça por débitos de direito de imagem e outros encargos trabalhistas. Sem clima para continuar no clube, o Alvinegro de Porangabuçu entrou em acordo para a rescisão do atleta, que defenderá o Sport em 2024. O imbróglio jurídico, porém, permanece, com o time cearense querendo que o atacante arque com a dívida em aberta com o São Bernardo–SP.

Nesta sexta-feira, 23, o clube realizou o primeiro pagamento do acordo judicial com o Barletta, no valor de R$ 100.000,82. Ao todo, o Ceará desembolsará R$ 2 milhões, divididos em 24 parcelas.