Com a camisa do Sport, Barletta tem rescisão com Ceará publicada no BID

Acertado com o Sport, o jogador 22 anos já apareceu vestido com a camisa da equipe pernambucana na imagem registrada no BID. Nas próximas horas, o Rubro-Negro deve anunciar oficialmente Barletta e dar detalhes do novo contrato.

A novela Chrystian Barletta e Ceará chegou ao final. A rescisão de contrato entre o atleta e o clube do Porangabuçu foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em 2024, ele sequer entrou em campo ainda. Alegando salários e outras verbas atrasadas, o atacante acionou na Justiça em busca da rescisão com o Alvinegro.

Em meio a polêmicas e embates públicos entre o advogado do atleta, Filipe Rino, e dirigentes e advogados do Ceará, as duas partes entraram em acordo homologado no último dia 15.

Acordo entre Ceará e Barletta

O acordo judicial entre as partes foi homologado na 17ª Vara do Trabalho de Fortaleza na última quinta-feira, 15, e o Alvinegro terá que pagar para o atacante um valor total de R$ 2 milhões, conforme apurou o Esportes O POVO.

Além dos R$ 2 milhões referentes aos débitos com o Barletta - que serão pagos em 24 parcelas a partir do dia 20 de março deste ano -, foi decidido que o Vovô também terá que pagar R$ 600 mil de atrasos de comissões com os empresários do atacante. No acordo, foi descrito que o Ceará tem o prazo de até 15 dias para publicar a rescisão do jogador no BID, processo este que já tramita na CBF.