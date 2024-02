Ceará paga primeira parcela do acordo judicial com Barletta; confira valores

Conforme o acordo homologado na última semana pela 17ª Vara do Trabalho de Fortaleza entre o atleta Chrystian Barletta e o Ceará, o Alvinegro de Porangabuçu deverá pagar ao jogador um montante de R$ 2 milhões. O valor a ser pago deve ser dividido em 24 parcelas e o pagamento da primeira já foi efetuado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ceará apresentou nessa terça-feira, 20, um pedido para que Barletta assumisse a dívida com o São Bernardo referente à compra do jogador. Mesmo após ter o pedido negado, o Alvinegro cumpre as obrigações legais do acordo. A primeira parcela do débito foi no valor de R$ 100.000,82.