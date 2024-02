Entenda a divisão dos direitos econômicos de Barletta, ex-Ceará, após ida para o Sport

Com o desfecho do processo judicial entre Barletta e Ceará, uma nova vertente do caso surgiu: os direitos econômicos do jogador e a dívida em aberto com o São Bernardo-SP. Antes do imbróglio, o Vovô detinha 50% enquanto os outros 50% estavam sob posse do time paulista. Diante da rescisão e do acordo firmado em Justiça, o Alvinegro manteve 15%, mas os 85% restantes passaram a pertencer ao próprio atleta.

De acordo com o departamento jurídico de Barletta, durante o vínculo federativo do atacante com o Ceará, os direitos econômicos eram repartidos em 50% ao Alvinegro e 50% ao São Bernardo. Tal distribuição perduraria durante o vínculo do jogador com o Vovô.