Ceará inicia venda de ingressos para duelo contra o ABC pela Copa do Nordeste

O Ceará iniciou nesta quinta-feira, 22, a venda de ingressos para o confronto diante do ABC pela Copa do Nordeste. A partida acontece no dia 28, próxima quarta, às 21h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela quarta rodada do certame regional.

Para a partida, o Vovô estipulou os seguintes preços:

Inferior Norte: R$ 30 (inteira)/ R$ 15 (meia)



Inferior Sul: R$ 30 (inteira)/ R$ 15 (meia)



Inferior Central: R$ 40 (inteira)/ R$ 20 (meia)



Premium: R$ 200 (inteira)/ R$ 100 (meia)

Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas físicas do clube ou de forma on-line, por meio do site vozaotickets.com. Para os sócios-torcedores do Alvinegro de Porangabuçu, o check-in foi iniciado na última quarta-feira, 21.