Erick Pulga comemora bom momento na temporada e ressalta: "Fruto de nosso trabalho"

Destaque no ataque do Ceará neste início de temporada, Erick Pulga comemorou as boas atuações e os cinco gols assinalados com a camisa alvinegra, que o tornaram artilheiro da equipe.

Artilheiro isolado no Campeonato Cearense 2024, com quatro gols, o atacante alvinegro lembrou também da invencibilidade do Alvinegro de Poraganbuçu neste ano, com quatro vitórias e quatro empates. “Para mim, essa sequência boa é muito gratificante”, comentou.

“Eu estou brigando pela artilharia do Campeonato Cearense, mas isso é fruto de nosso trabalho”, disse Pulga, atribuindo suas boas atuações e gols aos companheiros de clube.