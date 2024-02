Ceará investe no departamento de scout e moderniza processos na análise de mercado

Dentre as novidades, o o departamento de análise de mercado alvinegro tem desenvolvido um software, com o apoio da inteligência artificial (IA), para monitoramento de jogadores

Em meio ao processo de reformulação que passou entre 2023 e 2024, um dos setores do clube que ganharam uma atenção especial foi o scout. O Vovô modernizou o departamento de futebol com técnicas e tecnologias vanguardistas. Algumas das novidades foram apresentadas para a imprensa nesta quinta, 22.

Isaque, Head Scout do Vovô, explicou: “Eu consigo ‘ir na Colômbia’ ver os atletas que ganham mais duelos ofensivos, defensivos, quem está atingindo maior performance. Humanamente é impossível assistir 30 campeonatos, mas por meio do filtro de dados, nós temos um pincelamento de atletas para trabalhar. Isso otimiza bastante o tempo”.

O Ceará tem listado no seu monitoramento os principais campeonatos estaduais e nacionais. O futebol sul-americano, mercado bem explorado pelo clube na montagem do elenco para a temporada de 2024, tem sido um dos alvos do departamento. Destaque para 1ª e 2ª divisão do Campeonato Argentino e Uruguaio.

No processo, se o atleta demonstrar aos analistas ao longo do tempo que merece a atenção, ele é adicionado em uma aba de pesquisa avançada. Consequentemente, os profissionais do departamento de análise aprofundam o conhecimento e elevam o nível de avaliação do jogador.

Outro passo importante está relacionado à busca sobre o modelo de negócio. Se é viável a contratação, se há o interesse do atleta de atuar pelo Ceará e se há o entendimento de que aquele jogador atenda ao perfil buscado pelo clube, e isso está ligado às características dentro e fora do campo.

Assim, a análise não se limita apenas ao âmbito do futebol. Tudo ao redor do atleta é importante: a vida social e de treino. Outros detalhes, como capacidade de adaptação ao clima quente da cidade, a maratona de viagens e jogos, a relação com a família e o histórico com colegas de trabalho. Tudo importa.