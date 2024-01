Audiência de Barletta é antecipada e jogador cobra mais de R$ 12 milhões do Ceará

A audiência acontecerá no dia 30 de janeiro e o processo foi retirado de segredo de justiça. A diretoria do Vovô se movimenta para quitar o débito com o atleta até sexta-feira, 26

No caso de rescisão indireta, o atleta ficaria livre no mercado, mas o Alvinegro continuaria arcando com os salários até o término do contrato firmado, que vai até julho de 2028. A defesa de Barletta alega que existem atrasos de verbas salariais, direito de imagem, FGTS e luvas.

A audiência judicial do caso envolvendo o atacante Barletta e o Ceará Sporting Club teve sua data adiantada para o dia 30 de janeiro. O processo também foi retirado de segredo de justiça. Na ação movida, o jogador cobra R$ 12.185.001,00 do clube sob alegação de atraso no pagamento de verbas, além de solicitar a rescisão indireta de contrato com o Vovô.

A diretoria do Ceará tem se movimentado para resolver as pendências com Barletta o quanto antes. A tendência, segundo informações do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, é de que a dívida do clube com o atleta seja quitada até sexta, 26. Filipe Rino, advogado do jogador, comentou ao Esportes O POVO que, caso o pagamento realmente ocorra, será de forma tardia, não sendo suficiente para impedir a rescisão indireta.

+ Advogado de Barletta e Zé Roberto diz que outros jogadores do Ceará estão sem receber



Em pronunciamento oficial na última terça-feira, 23, João Paulo Silva, presidente do Vovô, confirmou a dívida do clube com Barletta e comentou sobre a situação.

"O clube realmente foi surpreendido. Eu sei do débito que existe com o atleta (Barletta). O clube está se defendendo, está em segredo de justiça. O que posso falar do valor da compra é que nós chegamos a pagar R$ 2,2 milhões ao clube e o Ceará tem 50% do atleta. O departamento jurídico está responsável por toda a defesa", disse.



Ceará: alternativas para sanar dívidas

Além de confirmar os débitos, João Paulo Silva também comentou, durante o pronunciamento, sobre as alternativas que o clube trabalha para poder pagar as dívidas em aberto. De acordo com ele, as situações serão resolvidas nos próximos dias.

"O Ceará tem alguns valores a receber de vendas de atletas, mecanismos de solidariedade e cotas de participação em campeonatos. Isso está dentro do nosso fluxo para resolvermos essas pendências nos próximos dias", explicou.