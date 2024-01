Barletta aciona Ceará na justiça por verbas em atraso; advogado confirma e clube rebate em nota oficial

FORTALEZA-CE, BRASIL, 13-01-2023: Chrystian Barletta. Treino aberto do Ceará Esporte Clube no Estadio Presidente Vargas. (Foto: Aurélio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

O dia de estreia do Ceará na temporada começou agitado antes mesmo da bola rolar. Em nota emitida na manhã deste domingo, 21, a defesa do atleta Crystian Barletta, por meio do advogado Filipe Rino, alegou verbas em atraso por parte do Alvinegro, que se posicionou quanto ao caso com uma nota oficial lançada no período da tarde. O advogado afirmou na nota que existem atrasos de verbas salariais, direito de imagem, FGTS e luvas, que duram mais de dois meses. Segundo ele, algumas destas verbas estão em atraso há seis meses, ou seja, desde sua contratação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para o Esportes O POVO, Filipe detalhou dizendo que o FGTS não foi pago nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, além da ausência de pagamento das férias, 13° salário e luvas prometidas ao atleta.

Há atrasos de verbas salariais, direito de imagem, FGTS e luvas, bem superiores a 2 meses. Algumas verbas estão em atraso há 6 meses, desde sua contratação. O Barletta tentou por diversas vezes dialogar, receber, ter sua remuneração em dia. Infelizmente não foi possível, o clube não conseguiu colocar em dia o que está em atraso. A Lei Geral do Esporte prevê que em casos de atrasos superiores a 2 meses (salário, direito de imagem ou FGTS) enseja na rescisão indireta do contrato de trabalho. E no caso do Barletta há atrasos de até 6 meses.

E nesse caso, o clube poderá ser condenado a pagar a cláusula compensatória desportiva, que são os salários até o final do contrato. Era a última opção do Barletta, que sempre privilegiou o diálogo e aguardou meses para regularização, mas ele precisou entrar com ação contra o clube, em virtude desses atrasos. O que queremos deixar claro é que antes de entrar com ação, foram diversos diálogos e negociações com o clube, mas sem o pagamento integral da remuneração mensal dele.